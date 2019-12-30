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مارتن لاسارتي مطلوب للتدريب في إسبانيا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:29 ص
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مارتن لاسارتي
مارتن لاسارتي
محمد الصو
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دخل الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضمن اهتمامات نادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، لتولي مهمته الفنية خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة النادي الإسباني والذي يلعب بالدرجة الثانية لليجا، في التعاقد مع مدرب المارد الأحمر السابق، لقيادة الدفة الفنية خلفًا للمُقال لويس سيزار سامبدرو، والذي رحل عن تدريب الفريق.

وأكد موقع "إل آيديال جاليجو" أن فرناندو فاسكيز هو الأقرب لتولي منصب المدير الفني للديبورتيفو لاكرونيا، إلا أن الأوروجواياني لاسارتي يحظى هو الآخر بفرص كبيرة لتولي تلك المهمة.

وأضاف الموقع، أن لاسارتي من المحتمل أن يكون الأقرب حتى الآن، في ظل عدم الحصول على رد من فاسكيز بشأن المهمة حتى الآن، وهو ما قد يجعل فرصة لاسارتي هي الأكبر.

ورحل لاسارتي، عن تدريب النادي الأهلي مطلع الموسم الجاري، عقب الهزيمة من بيراميدز سبورت والخروج من مسابقة كأس مصر وتراجع المستوى والنتائج.

وحل السويسري رينيه فايلر في تدريب الفريق خلفًا للاسارتي، حيث توج الأخير مع المارد الأحمر بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز.
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نادي الاهلي مارتن لاسارتي لاكورونيا لاسارتي الاهلي اخبار الرياضة اليوم

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