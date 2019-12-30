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حرائق الغابات تهدد مقصدا سياحيا جنوب شرقي أستراليا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:24 ص
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حرائق الغابات
حرائق الغابات
وكالات
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اقتربت حرائق الغابات التي أججتها درجات الحرارة العالية والرياح العاتية، في جنوب شرقي أستراليا من مقصد سياحي شهير.

 

ووصلت حرائق الغابات، التي يعاني منها الساحل الشرقي للبلاد منذ أسابيع، مرة أخرى، إلى مستويات خطيرة في منطقة "إست جيبسلاند" بولاية فيكتوريا، وهي منطقة تضم متنزهين وطنيين وبحيرات وسهولا ساحلية مترامية الأطراف.

 

وقد دعا المسؤولون المصطافين إلى ضرورة الابتعاد عن الطرق بسبب الدخان الكثيف، والحرائق التي تتحرك بسرعة وفي مسارات غير متوقعة، وأضافوا أن الأوان قد فات على خروج من لم يغادروا المنطقة بالفعل.

 

وفي مؤتمر صحفي، قال آندرو كريسب، مفوض إدارة الطوارئ في الولاية، إن "أعمدة من النيران" تستعر في الجو وتشكل ظواهر طقس خطيرة، بحسب مانقلت "رويترز".

 

وأضاف: "هناك برق يخرج من هذه الأعمدة... إنها غير متوقعة. الأمر خطير هناك".

 

وذكر أن الخطر سيظل شديدا حتى فترة المساء، في ظل امتداد بعض الحرائق إلى أكثر من ألف كيلومتر وارتفاع درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية.

 

ودمرت حرائق الغابات قرابة عشرة ملايين فدان في أستراليا، في الأسابيع الأخيرة. وجرى ربط ثماني وفيات بهذه الحرائق، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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الكلمات المفتاحية

مقصد سياحي حرائق الغابات جنوب شرقي أستراليا

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