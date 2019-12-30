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محافظ القليوبية: حلول جذرية لمشكلة القمامة بشبرا الخيمة (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:14 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
محمد نبيل
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عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعه الثاني بمتعهدي جمع القمامة بمدينة شبرا الخيمة، بحضور فريق البنك الدولي المنسق لدعم المحافظة في هذا القطاع لحل مشكله القمامة بمدينة شبرا الخيمة.

وذلك عن طريق إيجاد حلول جذرية وغير تقليدية تسهم في النهوض بمستوى النظافة بالمدينة بالشوارع خصوصا بعد افتتاح المحطة الوسيطة بحي شرق شبرا الخيمة والتي ستسهم بشكل كبير في القضاء علي التراكمات الموجودة بالشوارع.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ وفريق البنك الدولي علي رأسهم الدكتورة داليا لطيف  كبير خبراء البيئة ورئيس فريق عمل المشروع  وأمل فلتس خبير أول تنمية اجتماعية وميسرة شمس خبير بيئي وكاتي ويصا استشاري اجتماعي وإيهاب شعلان خبير أول بيئي.

حيث استمع المحافظ إلي آراء  ومشكلات المتعهدين والتي تنحصر في انتشار عربات الكارو وعدم اشتراك عدد كبير من المواطنين بالمنظومة حيث يبلغ عدد المشتركين بجميع القطاعات 30 % فقط من إجمالي المواطنين وتطبيق قانوني النظافة والبيئة على المخالفين.

كما تم مناقشة النهوض بمنظومة القمامة بالمحافظة من خلال إنشاء وحدة جديدة لإدارة المخلفات وتدويرها بالتعاون مع وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات للاستفادة من الخبراء في تلك المجال فضلا عن زيادة عدد المحطات الوسيطة بالمحافظة وزيادة عدد المعدات ورفع كفاءة الموجود بمجالس المدن والأحياء بالإضافة إلي إنشاء مدفن جديد للمحافظة يستوعب اكبر قدر من المخلفات.

كما تم مناقشة المشكلات التي تخص منطقة الزرائب بالخصوص ومنطقة العكرشة بالخانكة حيث تم الاتفاق علي عمل جولات ميدانية بتلك المناطق ودراسة مشكلاتها علي أرض الواقع من خلال الالتقاء بالمواطنين أصحاب المشروعات.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تسعي لاعتماد تمويل لرصف وتطوير الشوارع الرئيسة بمدن المحافظة خصوصا بمدينة شبرا الخيمة بشارع احمد عرابي وشارع 15 مايو وشارع 135، مؤكدا أن المواطن شريكا أساسيا بتلك المنظومة وسيتم تحرير محاضر للمواطنين الذين يقومون بإلقاء القمامة بالشوارع مناشدا المواطنين بضرورة التنسيق والتعاون مع المتعهدين لحل المشكلة.

محافظ القليوبية: حلول جذرية لمشكلة القمامة بشبرا الخيمة (صور)
محافظ القليوبية: حلول جذرية لمشكلة القمامة بشبرا الخيمة (صور)
محافظ القليوبية: حلول جذرية لمشكلة القمامة بشبرا الخيمة (صور)
محافظ القليوبية: حلول جذرية لمشكلة القمامة بشبرا الخيمة (صور)
محافظ القليوبية: حلول جذرية لمشكلة القمامة بشبرا الخيمة (صور)
محافظ القليوبية: حلول جذرية لمشكلة القمامة بشبرا الخيمة (صور)
محافظ القليوبية: حلول جذرية لمشكلة القمامة بشبرا الخيمة (صور)
محافظ القليوبية: حلول جذرية لمشكلة القمامة بشبرا الخيمة (صور)
محافظ القليوبية: حلول جذرية لمشكلة القمامة بشبرا الخيمة (صور)
محافظ القليوبية: حلول جذرية لمشكلة القمامة بشبرا الخيمة (صور)
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