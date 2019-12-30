أسعار العملات اليوم الاثنين 30-12-2019 مقابل الجنيه في البنوك

أسعار العملات اليوم





حافظت أسعار العملات اليوم الاثنين 30-12-2019 على استقرارها في البنوك العاملة في مصر، وتشهد اسعار العملات استقرارا ملحوظا في البنوك خلال تعاملات الفترة القلية الماضية وننشر فيما يلي اخر تحديثات اسعار العملات اليوم وجاءت على النحو التالي أسعار العملات الأجنبية في مستهل التعاملات اليوم الإثنين، ليحافظ الدولار على مستوياته المتراجعه في حين ارتفع سعر الجنيه الاسترليني واليورو، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة.





أسعار العملات اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري









سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم نحو 17.8642 جنيهًا للشراء 18.0084 جنيهًا للبيع، فيما سجل متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر نحو 20.9063 جنيهًا للشراء 21.0775 جنيهًا للبيع، وسجل متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر نحو 16.3941 جنيهًا للشراء 16.5271 جنيهًا للبيع، بينما سجل متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري نحو 14.6070 جنيهًا للشراء 14.7250 جنيهًا للبيع، وسجل سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم نحو 2.2850 جنيهًا للشراء 2.3030 جنيهًا للبيع





اسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري





سجل متوسط سعر الريال سعودي 4.2604 جنيهًا للشراء 4.2941 جنيهًا للبيع، وسجل سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم نحو 52.7239 جنيهًا للشراء 53.1528 جنيهًا للبيع، كما سجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم نحو 4.3520 جنيهًا للشراء 4.3862 جنيهًا للبيع







