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عمار حمدي يخضع للاختبار الطبي في الأهلي قبل الاستعداد للمقاصة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:58 ص
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عمار حمدي
عمار حمدي
محمد الصو
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يخضع عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار طبي اليوم الإثنين، على هامش مران الفريق، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة، بالدوري العام.

ويأتي خضوع حمدي، للاختبار الطبي من أجل الاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في مران الفريق بالأمس، حيث أُصيب في وجه القدم، وخرج قبل نهاية المران، ولم يستكمله.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة مصر المقاصة يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر بالدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي حقق فوزًا على بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي، بفوز المارد الأحمر بثنائية دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي بالسلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

جاء فوز الأهلي ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المجموعة الثانية متساويًا مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني بنفس الرصيد.

وكان الهلال السوداني، حقق فوزًا مفاجئًا على النجم الساحلي التونسي، في عقر داره بهدف دون رد، ليصعب لصراع المجموعة على حصد بطاقات التأهل.
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