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الشباب والرياضة تنفذ مبادرة "قيمنا من تراثنا" لطلائع المحافظات

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:54 ص
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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تنظم وزارة الشاب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للطلائع، مبادرة "التوعية الدينية والأخلاقية" تحت شعار "قيمنا من تراثنا"، خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى مايو 2020، بمشاركة 8100 طليع وطليعة، من 27 محافظة، بواقع 300 من كل محافظة.

ويستفيد من المبادرة طلائع المحافظات من سن 10 إلى 18 سنة، على يد نخبة من المحاضرين المتخصصين من وزارة الأوقاف والأزهر، ومتخصصين في عالم المصريات والدين المسيحي.

وتهدف المبادرة إلى غرس القيم والأخلاق بين النشء، وتصحيح المفاهيم الدينية لديهم، تعميق الصلة بين النشء والقيم والأخلاق، علاوة علي زيادة الانتماء والولاء للوطن.

وتحتوي المبادرة، على مجموعة من ورش العمل بالمبادرة التي تناقش عدة محاور أهمها: العزلة الفكرية عند النشء المسلم، تعديل الضوابط الأخلاقية عبر المنتديات الإلكترونية، النشء والفراغ والغريزة، القيم المصرية القديمة وكيفية الاستفادة منها، التعاون والتكافل في التربية، النشء المسلم بين العقل والعاطفة.
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