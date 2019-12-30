تعرف على موعد عرض مسرحية "عويس ذا فويس" لانتصار

تستعد الفنانة انتصار، لعرض مسرحيتها الجديدة "عويس ذا فويس"، والمسرحية من المقرر عرضها يوم ٤ يناير، على مسرح مركز الأمير سلطان الحضاري بجازان بالسعودية، وتتراوح أسعار التذاكر بين ٣٠،٤٠،٥٠ريال.



ومسرحية"عويس ذا فويس" من تأليف وإخراج خالد الحريبي، بطولة انتصار، حسن عبد الفتاح، رضا إدريس، نبيل عيسي، شمس، أحمد سلامة،خالد الحريبي، نبيل باعيسى.





مشاركة انتصار في مسلسل "اتنين فى الصندوق"



وفي سياق آخر، تنتظر انتصار حاليًا عرض مسلسلها الجديد" اتنين في الصندوق"، المسلسل يناقش حياة عمال النظافة، وما يتعرضون له من اهمال من قبل المجتمع. بطولة حمدي الميرغني،هايدى رفعت، بيومي فؤاد، أحمد عبد الله محمود، صلاح عبد الله،رحاب الجمل،أوس أوس، انتصار،نهى عابدين، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمد مصطفى.