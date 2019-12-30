الأرصاد الجوية تكشف توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم (بيان تفصيلي)

كشفت الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين الموافق 30/12/2019، في بيان تفصيلي صادر عن الهيئة، مفاداه " طقس اليوم مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، ويكون مائل للدفء على جنوب البلاد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء".





وفي نفس السياق، أكدت الأرصاد الجوية في البيان، أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر وتتكاثر على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية، بينما الرياح تكون أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد وتكون مثيرة للرمال والأتربة؛ وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





وعن حالة البحر المتوسط، فتوقعت الأرصاد أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية، بينما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.





درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر



