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اليوم.. ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة القاهرة (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:21 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
آية حمروشي
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تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، حفل ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة وتوزيع الجوائز على الفائزين، وذلك اليوم في الثالثة عصرًا بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن جامعة القاهرة تحرص على دعم "مهرجان المسرح للعروض القصيرة"، مضيفًا أن المهرجان هذا العام شهد مشاركة 20 فرقة مسرحية على مستوى كليات الجامعة، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة الكبيرة دليلٌ واضحٌ على إصرار واستمرار الجامعة في دعم الثقافة والفنون بكافة أشكالها، وخلق مساحات لتطور الإبداع وتنميته، مؤكدًا أنه تم اختيار لجنة محترفة واعية تهتم بالشباب وتنمية قدراتهم وتوجيهم، تحت رئاسة الفنان أحمد مختار.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنشاط المسرحي عامة والمسرح الجامعي خاصة، موضحًا دوره الكبير في اكتشاف المواهب الشابة واحتضانها ودعم قدراتها، ورفع درجة وعي الطلاب بأهمية المسرح ورسالته الهادفة، مما يساهم بقوة في التنوير والارتقاء بالإنسان ثقافيًا وفكريًا، والذي بدوره يساهم في النهوض بالمجتمع ككل.

وأضاف رئيس الجامعة، أن جامعة القاهرة تقدم الدعم للطلاب الموهوبين في مختلف المجالات، وتسعى لتوفير المناخ المناسب للإبداع، وصقل المواهب وبناء العقول، وتخريج أفراد لديهم القدرة والكفاءة على تقديم إضافات مميزة للمجتمع.

وأكد أن تنمية "الحس الجمالي الفني" له دور كبير في إعادة بناء الإنسان؛ فالفن الراقي والمتسامي بالغرائز يحرر الوجدان، وينمي الشعور بالإبداع. والفن الهابط يعكس قوى التوحش والعشوائية، وينزل إلى أحط ما فينا.

اليوم.. ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة القاهرة (صور)
اليوم.. ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة القاهرة (صور)
اليوم.. ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة القاهرة (صور)
اليوم.. ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة القاهرة (صور)
اليوم.. ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة القاهرة (صور)
اليوم.. ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة القاهرة (صور)
اليوم.. ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة القاهرة (صور)
اليوم.. ختام مهرجان المسرح للعروض القصيرة بجامعة القاهرة (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر عروض جامعة القاهرة عثمان الخشت جامعة القاهرة

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