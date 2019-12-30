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السجن 3 أعوام لعالم التعديل الوراثي بالصين

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:02 ص
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العالم هي جيانكوي
العالم هي جيانكوي
وكالات
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أصدرت محكمة صينية، اليوم الإثنين، حكمًا بالسجن 3 سنوات على العالم الذي أنتج "أول طفل معدل وراثيا" في العالم، وفقًا لما لوكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

 

وصدم العالم، هي جيانكوي، في عام 2018، المجتمع العلمي عندما أعلن أنه قام بتعديل الحمض النووي لتوأم من الفتيات، بهدف جعلهما تقاومان فيروس نقص المناعة البشرية، على الرغم من أن علماء آخرين قالوا إنه من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت العملية ناجحة بالفعل.

 

واختفى العالم وسط شائعات بأن السلطات الصينية احتجزته، بعد إدانة عمله وصدور أوامر بإجراء تحقيق موسع. ولم يظهر العالم للعلن منذ إلقائه خطابا في مؤتمر علمي عُقد في نوفمبر الماضي.

 

وبحسب تقارير سابقة، أقيم جيانكوي في مدينة شنتشن الصينية، كما يعمل محاضرا في جامعة "Southern University of Science and Technology".

 

يذكر أنه لإجراء التجربة البشرية، استخدم الطبيب أداة تسمى "CRISPR-cas9"، تم استخدامها سابقا لعلاج بعض الأمراض، ولكن ليس لتحديد ما يمكن نقله إلى الطفل.

 

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عالم التعديل الوراثي العالم هي جيانكوي الصين السجن 3 أعوام

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