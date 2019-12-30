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"الماء والخضرة والطبيعة الخلابة"..رحمة حسن من أسوان (صورة)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:29 ص
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رحمة حسن
رحمة حسن
رانيا ماهر
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شاركت الفنانة الشابة مجموعة من الصور لها، عبر حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام"، خلال تواجدها فى مدينه السحر والجمال أسوان، وظهرت رحمة بإطلالة غير متكلفة كعادتها، حيث ظهرت مرتديه بنطال رياضى باللون الرمادي، وسوتشيرت باللون الرمادي، وتسريحه شعر ناعمة، ومكياجآ خفيفا زداها جمالاً وجاذبية.

وعلقت رحمة على الصور قائله: "رحلة سريعة جميلة إلى أسوان.. قلب مصر الجميلة".


استقبل متابعوا رحمة حسن هذه الإطلالة بكلمات من القلب، معبرين عن إعجابهم بجمالها الطبيعي قائلين: "قمر"، وهذه الإطلالة ليست المرة الأولى لرحمة حسن أن تظهر بإطلالة غير متكلفة وجذابة، فأكثر من مرة تنشر صورًا لها بنفس النمط.

وكانت رحمة حسن قد حققت نجاحا كبيرا بدورها في مسلسل سابع جار والذي حظي بانتشارا واسعا وإعجابا شديدا من مختلف الفئات العمرية.

وجسدت رحمة شخصية الفتاة المستقلة التي ترفض تعقيدات المجتمع المصري وترفض الإرتباط، ولكن تدفعها غريزة الأمومة لعرض الزواج المؤقت على زميلها في العمل والاتفاق معه على الطلاق فور حدوث حمل.

مسلسل سابع جار من بطولة "دلال عبدالعزيز، شيرين، سارة عبدالرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري.


آخر أعمال رحمة حسن، فيلم "الرجل الأخطر، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، وشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان سامح حسين، ولطفي لبيب، وإدوارد، وأحمد حلاوة، والفيلم من تأليف جوزيف عطية، ومن إخراج مرقس عادل
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الكلمات المفتاحية

رحمة حسن أسوان

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