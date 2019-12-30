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في 24 ساعة.. ضبط 1011 قضية تموينية متنوعة (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:46 ص
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
نورهان ممدوح
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 واصلت الإدارة العامة للتموين والتجارة، صباح اليوم الاثنين، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

 

وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 1011 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها القضايا الآتية:

 

ضبط المدير المسئول عن شركة مجازر - كائنة بدائرة مركز شرطة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية لحيازته 60،617 طن "مفروم الدواجن – هياكل الدواجن – دهون حيوانية" من مرتجعات المصانع والثلاجات والمحلات العامة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية لإعادة فرمها وتعبئتها كمنتج نهائى داخل عبوات جديدة تمهيدًا لطرحها للبيع بالمحال العامة وجمهور المستهلكين.

 

ضبط عدد 3 من مالكى ومسئولى مخابز لإنتاج الخبز المدعم - كائنة بدائرتى قسمى شرطة العمرانية وإمبابة بمحافظة الجيزة لتجميعهم وتصرفهم فى 15،550 طن دقيق بلدى مدعم "للاتجار بها فى السوق السوداء" قدرت بقيمة مالية 84747 جنيه تقريبًا، دون إنتاج فعلى للخبز واستيلائهم على أموال الدعم محققين أرباحًا غير مشروعة.

 

ضبط مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة المرج (بمحافظة القاهرة) لحيازته 80،500 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية "ذرة صفراء – بيكربونات كالسيوم جولوتين بذرة قطن – سيلاج – بودرة بيضاء " مستلزمات إنتاج معبأة داخل شكائر ذات أحجام وأوزان مختلفة مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية وطرحها بالأسواق كمنتج نهائى مدون عليه بيانات وهمية خلافًا للحقيقة مدخلًا بذلك الغش والتدليس على جمهور المستهلكين من منتجى الثروة الحيوانية والداجنة.

 

وفى سياق متصل تم ضبط عدد 4 من المسئولين عن إدارة محال لتجارة إكسسوارات المحمول "بدون ترخيص" -كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين محافظة القاهرة لحيازتهم 1231 قطعة إكسسوارات محمول "شاحن – سماعة – جراب – بطارية مدون عليها علامات تجارية عالمية لطرحها للبيع للجمهور بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

في 24 ساعة.. ضبط 1011 قضية تموينية متنوعة (صور)
في 24 ساعة.. ضبط 1011 قضية تموينية متنوعة (صور)
في 24 ساعة.. ضبط 1011 قضية تموينية متنوعة (صور)
في 24 ساعة.. ضبط 1011 قضية تموينية متنوعة (صور)
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