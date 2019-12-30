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جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين 30 / 12 / 2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد العدالة بث مباشر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:42 ص
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جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين
جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين
حسن شحاتة
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تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين 30 / 12 / 2019، أبرزها مباراة الهلال ضد العدالة في الدوري السعودي، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة العاشرة"  
نادي مصر ضد طنطا، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

الجونة ضد الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ10"  
الهلال ضد العدالة، تقام المباراة في تمام 4:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و5:55 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و6:55 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ8"  
الرجاءالبيضاوي ضد الفتح الرباطي، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

مولودية وجدة ضد نهضة بركان، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و10:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.
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