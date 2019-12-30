KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الهلال والعدالة بث مباشر NOW كورة لايف رابط ماتش الهلال NOW

مباراة الهلال والعدالة بث مباشر، وسوف يدخل فريق العدالة مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الهلال، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 6 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق العدالة إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق العدالة في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.









ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق العدالة في الفترة الماضية، نجح فريق العدالة في تسجيل عشرة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق العدالة سبعة أهداف في مرماه.









وتعرض فريق العدالة إلى الخسارة في مباراته الماضية خارج أرضه على يد مضيفه فريق الرائد بهدف وحيد دون مقابل ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.









ويتواجد فريق العدالة في الوقت الحالي في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق العدالة في حصد 8 نقاط في رصيده بعدما خاض 12 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.