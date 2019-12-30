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«اونلاين» مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت الهلال السعوديNOW

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:31 ص
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بوابة الفجر
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تابع لايف مباراة الهلال والعدالة مباشر، حيث يدخل فريق الهلال مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق العدالة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في مباراتين، بينما سقط فريق الهلال في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.



ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الهلال في الفترة الماضية، نجح فريق الهلال في تسجيل تسعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الهلال ثمانية أهداف في مرماه.



وسقط فريق الهلال في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراته الماضية خارج أرضه أمام مضيفه فريق الحزم ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



ويدخل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو هذه المباراة القادمة أمام ضيفه فريق العدالة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانغ / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / جوستافو كويلار / محمد كنو / أندري كاريو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز.



ويتواجد فريق الهلال في الوقت الحالي في المركز السابع في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الهلال في حصد 21 نقطة في رصيده بعدما خاض 10 جولات من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

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