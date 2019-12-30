«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY يلا شوت رابط ماتش الهلال مباشر

رابط مشاهدة مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي للمحترفين بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الهلال ضد العدالة في الدوري السعودي للمحترفين في يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2019 على الأراضي السعودية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الإثنين، في تمام الساعة:

17:55 مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

18:55 مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.

16:55 مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

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