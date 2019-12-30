مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والعدالة الإثنين 30/12/2019 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يسعى فريق الهلال للتصالح مع جماهيره الغاضبة بعد تعثره في الجولة الماضية، وذلك من خلال استضافة فريق العدالة المتواضع في لقاء مؤجل مساء يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2019 على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.



