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مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والعدالة الإثنين 30/12/2019 في الدوري السعودي للمحترفين

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:21 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والعدالة الإثنين 30/12/2019 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يسعى فريق الهلال للتصالح مع جماهيره الغاضبة بعد تعثره في الجولة الماضية، وذلك من خلال استضافة فريق العدالة المتواضع في لقاء مؤجل مساء يوم الإثنين الموافق 30 ديسمبر 2019 على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

وتُنقل مباراة الهلال ضد العدالة بث مباشر من خلال موقع الفجر الرياضى لنقل المباريات عبر الإنترنت، ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الهلال ضد العدالة والقنوات الناقلة للمباراة في إطار مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
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