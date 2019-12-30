نيمار يلجأ للمحكمة الدولية للتخلص من باريس سان جيرمان





كشفت وسائل إعلام إسبانية فرنسية حقيقة لجوء نيمار إلى للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أجل إنهاء عقده مع باريس سان جيرمان والرحيل إلى برشونة.







ورد موقع باريس فانز الفرنسي على صحيفة سبورت الإسبانية التي ذكرت أن نيمار أبلغ لويس سواريز وليونيل ميسي نجم ي برشلونة بسعيه إلى العودة إلى النادي الكتالوني في الصيف المقبل.







وذكر الموقع الفرنسي المختص بأخبار باريس سان جيرمان أن ذهاب نيمار إلى حفل لويس سواريز بمناسبة 10 سنوات على زواجه كان كافيًا لإشعال شائعات انتقاله إلى برشلونة.







وأوضح الموقع الفرنسي أن هذا ما أكدته صحيفة سبورت التي ألمحت إلى اقتراب رحيل نيمار بسبب حجته المعتادة وهي عدم شعوره بالسعادة في باريس سان جيرمان بالإضافة إلى أنه لن يكون النجم الأول للفريق الفرنسي خاصة في ظل تألق كيليان مبابي.







وأشار الموقع الفرنسي إلى أن هناك ما لا يمكن تصديقه وهو استغلال إحدى لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) من أجل إنهاء عقد نيمار مع باريس سان جيرمان.







وأكد الموقع الفرنسي وجود اللائحة بالفعل ولكن إذا كان اللاعب لا يشارك مع فريقه وهو ما لا ينطبق على نيمار.







وشدد الموقع الفرنسي على ضرورة الحذر تجاه وسائل الإعلام الإسبانية التي تبيع الأوهام للجماهير في هذه الفترة، حيث تنص لائحة الفيفا على أنه في مقدور اللاعبين الذين لم يبلغوا الـ28 عامًا أن يرحلوا عن فريقهم إلى دوري آخر بعد قضاء ثلاث مواسم مع دفع تعويضات عن كل موسم متبقي في العقد.







وذكرت تقارير صحفية فرنسية في الشهر الماضي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة أرسل رسالة مفاجئة إلى نيمار دا سيلفا نجم الفريق السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي.







وكشفت صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية عن نص الرسالة التي طالب فيها الأرجنتيني ليونيل ميسي البرازيلي نيمار بالعودة إلى برشلونة مُشيرًا إلى أنه سيرحل عن الفريق في غضون موسمين.







وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن رسالة ميسي إلى نيمار جاءت عقب هزيمة برشلونة في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي برباعية نظيفة على يد ليفربول الإنجليزي في ملعب أنفيلد وودع البطولة في سيناريو درامي.







وذكرت الصحيفة الفرنسية أن ميسي ذكر في رسالته إلى نيمار بأنه بإمكانهما تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عندما يكونا بجانب بعضهما البعض، حيث طالبه مباشرةً بالعودة إلى صفوف الفريق الذي رحل عنه قبل انطلاق موسم 2017.



