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نشرة المرور.. انتظام الحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:15 ص
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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شهدت الطرق والشوارع الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الإثنين، سيولة بحركة المرور بكافة الطرق والمحاور، وسط تواجد مروري في الشوارع والميادين، تحسبا لحدوث أي كثافات مرورية بالمحافظتين.

وتباطأت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد، سيولة مرورية.

وانتظمت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والنيل السياحي، وشارعي الهرم وفيصل، والبحر الأعظم، ونزلة الدائري اتجاه محافظات الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات المرورية بكل الطرق.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

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