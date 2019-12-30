تشارلز ثيرون تحتفل بالموسم الجديد من "Bachelor"



ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي ظهرت بها تشارليز ثيرون برفقة الملصق الدعائي الخاص بالبرنامج الواقعي، في موسمه الجديد الذي سيكون بطله شاب باسم "بيتر ويبر".



وفي العديد من المناسبات سبق وأن أعترفت تشارليز ثيرون بانها من أكبر المعجبين ببرنامج Bachelor الواقعي، الذي تدور أحداثه حول المواعدة الغرامية.



وكان البث الأول للبرنامج في عام 2002 على قناة ABC، ومنذ ذلك الوقت، اشتقت منه العديد من البرامج الواقعي التي تدور في نفس السياق، ومنها The Bachelorette وBachelor Pad وBachelor in Paradise وThe Bachelor Winter Games.











عبرت النجمة تشارلز ثيرون، عن حماسها بقرب طرح الموسم الجديد من برنامج التليفزيون الواقعي Bachelor، بنشرها لصورة عبر حسابها الخاص على موقع انستجرام.