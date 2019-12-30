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كايلي جينر تختتم عام 2019 بجلسة تصوير جديدة (صورة)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:26 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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اختتم نجمة تليفزيون الواقع الشابة كايلي جينر عام 2019، بنشرها لجلسة تصوير جديدة من داخل غرفة نومها كانت ترويجية لماركة أزياء ملابس "فيكتوريا فيلارول".

ونقلت صحيفة ديلي ميل هذه اللقطات التي كتبت معها كايلي، "ما كان لي أن استقبل عام 2020 قبل نشر لقطات أخيرة بماركة "فيكتوريا فيلارول".

وكان آخر ظهور الشقيقة الصغرى لكيم كارداشيان، برفقة واحدة من الهدايا التي تلقتها هذا العام في فترة الكريسماس، وهي دب أخضر صنع خصيصا لها من الكريستال وتكلفته 12،000 الف دولار.

وقالت الصحيفة أن كايلي قررت أن تتبرع بهذا الدب بالتحديد لجمعية خيرية باسم Paddle 8 يمتلكها المغني الكندي الشاب الشهير جاستن بيبر.

وسيتم عرض هذه الهدية للبيع بالمزاد عبر هذه الجمعية الخيرية، ليتم التبرع بعائدها للجمعيات الخيرية.

وسبق أن نشرت كايلي جينر صورة لها ظهرت بهابإطلالة بملابس النوم من تصميمات Ralph & Russo، ضمن أجواء الكريسماس برفقة ابنتها ستورمي.

ونشرت كايلي الصورة على حسابها الخاص على موقع أنستجرام، وظهرت بها ترتدي بيجامة نوم مطابقة لتلك التي ترتديها ابنتها، ويجلسان معا أمام شجرة كريسماس عملاقة.

يذكر أن كايلي سبق وأن نشرت صورة مميزة ضمن احتفالها بالكريسماس ظهرت بها، مرتدية لزي بابا نويل، أو سانتا كلوز، وكان من حولها عدد كبير من صديقاتها المقربين.

و كان من أصدقاء كايلي المشاركين في هذه الصورة، وحرصن على ارتداء اطلالات مطابقة لها، كل من الموديل "صوفيا ريتشي"، ومساعدتها الخاصة "فيكتوريا فيلارويل"، وصديقتها المقربة "ستايسي كارانكولو"، وصديقتها "يريس بالمر".

وكانت كايلي ومعها جميع من سبق ذكرهن، يرتدين إطلالة مطابقة لزي سانتا كلوز الأحمر الشهير.

جدير بالذكر أن ليلة عيد الميلاد تصادف ليلة يوم أمس 24 ديسمبر من كل عام، وذلك لدى الطوائف المسيحية الغربية، وفي حين تصادف هذه الليلة يوم 6 يناير لدى الطوائف المسيحية الشرقية، وهي الليلة قبل عيد الميلاد.


كايلي جينر تختتم عام 2019 بجلسة تصوير جديدة (صورة)
كايلي جينر تختتم عام 2019 بجلسة تصوير جديدة (صورة)
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