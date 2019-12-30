زاك إيفرون ينجو من الموت خلال تصويره لمسلسل مغامرات وثائقي في "غينيا"



ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن إصابة زاك إيفرون بهذه العدوة كادت أن تقتله، إذ اضطر فريق العمل للسفر به لمدينة بريسبان بأستراليا لمعالجته منها في الحال.



وذكرت الصحيفة البريطانية، ان رحلة طيران خاصة تم تجهيزها لزاك للسفر لأسترالية تحت بند حالة "حياة أو موت"، ورافقه بها فريق طبي.



وتلقى زاك العلاج على مدار الأيام الماضية بأستراليا، قبل أن يمنحه الأطباء الضوء الأخضر للعودة للولايات المتحدة عشية الكريسماس.



وذكر صحيفة ديلي ميل، أن المسلسل الذي كان يصوره زاك إيفرون كان بعنوان Killing Zac Efron.







تعرض النجم الكبير زاك إيفرون بعد تعرضه للإصابة لعدوه تيفود، خلال تصوير لمسلسل وثائقي بمدينة بوبوا، غينيا الجديدة.