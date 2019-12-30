خالد الغندور يعلن تاجيل انطلاق قناة الزمالك

أثار الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، الى تأجيل انطلاق قناة الزمالك الجديدة، لأول أسبوع من يناير 2020، محددًا بعد تحديد أكثر من موعد سابقًا.









وخرج مرتضى منصور رئيس الزمالك بتصريح سابق وأكد أن الشركة الراعية قامت بخصم ما يقرب من 40 مليون جنيه من مستحقات النادي للقناة، واعتراضه على الأمر وقتها وهدد بالعودة إلى شراء الساعات والظهور في إحدى القنوات الخاصة مجددا ببرنامج يحمل اسم الزمالك، مما جعل الجماهير ينتابها القلق حول موقف ظهور القناة.







