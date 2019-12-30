رئيس الزمالك يزف خبراً ساراً للاعبي الزمالك

أكد الإعلامي الرياضى مدحت شلبي، أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، قرر صرف 300 دولار مبدئيًا لكل لاعب بالفريق الأول بعد تعادله مع زيسكو الزامبي، بواقع هدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على ملعب ليفي موانا واسا في الجولة الثالثة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال "شلبي"، خلال برنامج "مساء الأنوار"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس": إن رئيس نادي الزمالك أجرى اتصالا هاتفيا بفريق إعداد البرنامج وأخبرهم بالقرار الذى اتخذه بعد تعادل فريقه.









وتابع: "أن رئيس نادي الزمالك قرر تخصيص 7 ملايين جنيه سيتم صرفها لكافة لاعبي الفريق الأول، مع أول تدريب لهم، في أول تمرين ومش هيكون في أي جنيه متبقى لأي لاعب، من مستحقاتهم المتأخرة".









وتعادل الزمالك مع زيسكو بهدف لكل منهما، حيث نجح الفريق الأبيض في إحراز هدف المقدمة بتوقيع مصطفى محمد قبل أن يتعادل صاحب الأرض بهدف عن طريق كواردي كولا.







