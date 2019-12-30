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فيديو.. البرومو الكامل لإنطلاق قناة نادي الزمالك

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:11 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك "برومو" كامل لانطلاق قناة النادي والذي شمل وجود العديد من رموز القلعة البيضاء ولاعبي الفريق وبعض المشجعين المعروفين بالإضافة الى رئيس النادي وأعضاء من مجلس الادارة.

ومن المتوقع أن تنطلق قناة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة، وهو ما حلم به جماهير القلعة البيضاء خلال السنوات العشر الأخيرة أسوة بقناة النادي الأهلي التي أنطلقت عام 2008. 



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