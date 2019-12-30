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التشكيل المتوقع وموعد مباراة الجونة ضد الإنتاج الحربي

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:56 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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تستأنف بطولة الدوري المصري الممتاز نشاطها اليوم الإثنين 30 ديسمبر، بمواجهة قوية تجمع فريق الجونة بضيفه الإنتاج الحربي، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة، وذلك بملعب الجونة بمدينة الغردقة.


ويسعى فريق الجونة بقيادة مدربه المؤقت رضا شحاتة للعودة لطريق الإنتصارات مرة أخرى، بعد الهزيمة الأخيرة التي تعرض لها الفريق أمام سموحة بملعب الأسكندرية في الجولة الماضية.


وستكون تلك المباراة هي الأخيرة بالنسبة لرضا شحاتة، حيث سيتولى قيادة الأمور المدرب البرتغالي بيدرو بارني عقب مباراة الإنتاج، على أن يعود شحاته لمنصبه السابق كمدرب عام.


في المقابل حقق فريق الإنتاج الحربي نتيجة جيدة خلال الجولة الماضية بعد التعادل مع نادي الزمالك بدون أهداف، ويطمح في الإنتصار للزحف نحو مراكز المقدمة.


ترتيب الجونة والإنتاج الحربي قبل مواجهة الجولة 11

يتواجد الإنتاج الحربي في المركز السابع برصيد 15 نقطة، من خلال الفوز في 4 مباريات وخسارة 3 مباريات والتعادل في 3 مباريات، بينما يقبع الجونة في المركز الثالث عشر برصيد 10 نقاط حققها من 3 إنتصارات وتعادل و6 هزائم.


موعد مباراة الجونة ضد الإنتاج الحربي والقنوات الناقلة لها

تنطلق المباراة اليوم الإثنين 30 ديسمبر في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة ON Sports HD بتعليق محمد البوشي، بالإضافة لقناة Time Sports بتعليق هيثم هيبة، ويديرها الحكم صبحي العمراوي.


التشكيل المتوقع لمباراة الجونة ضد الإنتاج الحربي

ومن المتوقع أن يبدأ رضا شحاتة مدرب الجونة المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: عمر رضوان

خط الدفاع: باسم علي – لؤي وائل – محمود الجزار – جوزيف نجويم

خط الوسط: أكرم توفيق – سيرجي آكي – أحمد حمدي

خط الهجوم: عمرو بركات – إسلام محارب – أحمد ياسر ريان.


بينما من المتوقع أن يبدأ مختار مختار مدرب الإنتاج اللقاء بالتشكيل اللآتي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد مجدي – محمود البدري – معاذ الحناوي – أحمد شديد قناوي

خط الوسط: محمد عادل – محمود عادل – محمد بازوكا – موسى دياوارا – علاء سلامة

خط الهجوم: باسم مرسي.
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