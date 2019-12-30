الهلال يواجه العدالة وعينه على الثلاث نقاط

يستضيف فريق الهلال نظيره العدالة غداً على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

يستضيف فريق الهلال نظيره العدالة غداً على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

ويسعى الهلال "السابع" بـ21 نقطة تعويض تعثره في الجولة الماضية بالتعادل مع الحزم 1 ـ 1 وتحقيق النقاط الثلاث لمواصلة اللحاق بالنصر في صدارة الترتيب وتصدر المسابقة في حال الفوز في مبارياته الـ3 المؤجلة بسبب مشاركته في نهائي دوري أبطال آسيا وبطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى الهلال "السابع" بـ21 نقطة تعويض تعثره في الجولة الماضية بالتعادل مع الحزم 1 ـ 1 وتحقيق النقاط الثلاث لمواصلة اللحاق بالنصر في صدارة الترتيب وتصدر المسابقة في حال الفوز في مبارياته الـ3 المؤجلة بسبب مشاركته في نهائي دوري أبطال آسيا وبطولة كأس العالم للأندية.