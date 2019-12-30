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الهلال يواجه العدالة وعينه على الثلاث نقاط

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:51 ص
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بوابة الفجر
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يستضيف فريق الهلال نظيره العدالة غداً على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .


ويسعى الهلال "السابع" بـ21 نقطة تعويض تعثره في الجولة الماضية بالتعادل مع الحزم 1 ـ 1 وتحقيق النقاط الثلاث لمواصلة اللحاق بالنصر في صدارة الترتيب وتصدر المسابقة في حال الفوز في مبارياته الـ3 المؤجلة بسبب مشاركته في نهائي دوري أبطال آسيا وبطولة كأس العالم للأندية.



وفي المقابل يأمل العدالة الذي يحتل المركز الخامس عشر بـ8 نقاط تحقيق نتيجة إيجابية للبدء في رحلة الابتعاد عن المراكز المهددة بالهبوط والتقدم في سلم الترتيب, خاصة بعد خسارته في الجولة الماضية من الرائد 0 ـ 1.
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