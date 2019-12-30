بعد نجاحها.. تعرف على عدد مشاهدات "تساوي الكل" لحسين الجسمي (فيديو)





حققت أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي، الجديدة "تساوى الكل"، أكثر من 1,618,818 مشاهدة، حتى الآن.





ونالت الأغنية إعجاب وثناء الجمهور، حيث علق أحدهم: "أول مرة أسمع أغنيه خليجيه إماراتية جميلة، كما علق آخر: " ياخي الجسمي كل يوم يزداد إبداعه قسم بالله مبدع".



