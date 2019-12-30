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ننشر أسماء مصابي أتوبيس جماهير المصري

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:15 ص
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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ارتفع عدد مصابي حادث انقلاب أتوبيس مشجعي النادي المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إلى 12 مصابا.

وأعلن الدكتور حسين كساب، مدير هيئة الإسعاف المصرية فرع بورسعيد، عن إصابة 12 شخصا من مشجعي النادي، موضحا أن سيارات الإسعاف تحركت فورا إلى مكان الحادث، وجرى نقل 11 مصابا إلى مستشفى السلام في بورسعيد.

وأضاف كساب، أن المصابين هم: طارق وهبة عبدالغفار، 30 سنة، مصاب بكسر بالساق اليسرى، وعمرو محمد سامي، 25 سنة، ومصطفى صالح كمال، 27 سنة، وأحمد رزق إسلام إبراهيم، 30 سنة، ومحمد محسن محمد السيد، 25 سنة، وعمرو عبدالعزيز عبدالرحمن، 27 سنة، وكريم عبدالله محمد عبدالله، 29 سنة، واسلام مصطفى أحمد، 30 سنة، وحسين إبراهيم شومان، 25 سنة، وخالد عبدالله محمود حسين، 26 سنة، وخالد محمد خلف علي، 25 سنة، مصابين بكدمات وإصابات طفيفة بالجسم.

وأوضح أنه جرى نقل عبدالله السيد أبو النجا، 21 سنة، مصابَا بضيق تنفس إلى مستشفى الزهور المركزي.

وكشفت تحريات رجال البحث الجنائي، تحت إشراف اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، حدوث اختلال لعجلة القيادة بأتوبيس يقل المشجعين فصعد فوق الجزيرة الوسطى، فاصطدم به أتوبيس آخر للمشجعين من الخلف فأدى إلى انقلابه.

واستغاث بعض المشجعين على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لإرسال سيارات إسعاف للمصابين، وتم التعامل فورا مع الاستغاثة.

كان مجلس إدارة النادي البورسعيدي، قد وفر عددا من الأتوبيسات من أجل سفر الجماهير لتشجيع الفريق خلال مواجهة بيراميدز، وسافر أكثر من 1000 مشجع بورسعيدي لمؤازرة الفريق.

ونجح فريق بيراميدز في الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بملعب الإسكندرية.
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