نجم الأفريقي التونسي بديل أزارو في الأهلي

ذكرت تقارير صحفية تونسية أن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب مازال يواصل البحث عن مهاجم مميز في الفترة المقبلة من أجل تعويض رحيل المغربي وليد أزارو المحتمل.





وأشارت صحيفة الرأي التونسية إلى سعي الأهلي للتعا قد مع مهاجم مميز في ظل تراجع آداء الثلاثي وليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن.



وأكدت الصحيفة التونسية وجود مصادر مطلعة كشفت أن ياسين الشماخي مهاجم الأفريقي التونسي بات مطلوبًا من قبل الأهلي المصري.



وأوضحت الصحيفة التونسية أن أحد المسئولين في الفريق المصري عبر عن رغبة الأهلي في ضم الشماخي بعد تألقه في الموسمين الأخيرين.



وكشفت الصحيفة التونسية أن الإفريقي أصدر بيانا منذ يومين أكدت خلاله تمسكه بجميع اللاعبين على رأسهم الشماخي حفاظًا على تماسك المجموعة والرصيد البشري الهام الذي يتوفر لدى المدرب لسعد الدريدي.