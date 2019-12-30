قاهر الجن محذر المواطنين: هذه الأشياء تعرضكم للمس (فيديو)

قال علاء حسانين، المعروف بقاهر الجن، إن ثلثي الأمة يصابون بالحسد، داعيا المواطنين إلى الرجوع إلى الله والمحافظة على الصلاة وقراءة القرآن، والرقية على الأطفال، معلقا: "دايما الأطفال بتكعلبوا في الجن ويحصلهم مس".





وحذر في حواره مع فضائية "المحور"، من ضرب الحيوانات خصوصا القطط، وعدم إلقاء مياه ساخنة أو ماء مغلى في الحمام، كما حذر من إطفاء السجائر في الحمام.





ودعا كل فرد قبل أن يدخل الحمام بأن يقول: "اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث".