برلماني يكشف تفاصيل حرق الجن لمنزل أسرة بدمياط (فيديو)

قال أبوالمعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، إن هناك أسرة في دائرة كفر سعد تعاني من احتراق شقتها منذ 3 سنوات، مضيفا: "الحريق شب من 20 يوما في شقتهم وبعد ما نقلوا العفش اللي فاضل لشقة تانية العفش ولع تاني".





وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، أنه رأي أماكن الحريق بنفسه، لافتًا لى أن زوجة صاحب المنزل تتعرض لإصابات بسكاكين، وفي جسدها إكثر من 500 غرزة بحسب قولها.





ورد علاء حسانين، قاهر الجن: "دا شئ تكرر قبل ذلك، وقوة خارقة اللي بتعمل كدا، وفيه حل إن شاء الله وهنرتب ونروح نشوفهم على الطبيعة".