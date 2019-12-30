Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلماني يكشف تفاصيل حرق الجن لمنزل أسرة بدمياط (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:41 ص
Advertisements
Advertisements

قال أبوالمعاطي مصطفى، عضو مجلس النواب، إن هناك أسرة في دائرة كفر سعد تعاني من احتراق شقتها منذ 3 سنوات، مضيفا: "الحريق شب من 20 يوما في شقتهم وبعد ما نقلوا العفش اللي فاضل لشقة تانية العفش ولع تاني".


وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "المحور"، أنه رأي أماكن الحريق بنفسه، لافتًا لى أن زوجة صاحب المنزل تتعرض لإصابات بسكاكين، وفي جسدها إكثر من 500 غرزة بحسب قولها.


ورد علاء حسانين، قاهر الجن: "دا شئ تكرر قبل ذلك، وقوة خارقة اللي بتعمل كدا، وفيه حل إن شاء الله وهنرتب ونروح نشوفهم على الطبيعة".

 

Advertisements

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 7 ساعات

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 8 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs. Wolves: Premier League live stream

منذ حوالي 11 ساعة

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 6 ساعات

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 6 ساعات

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ حوالي 14 ساعة

الشوط الأول.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر (0-0) عبر bein sportكورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول متعدد hd

منذ حوالي 10 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 11 ساعة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

منذ حوالي 8 ساعات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إنقلاب أتوبيس جماهير المصري على طريق الإسكندرية

منذ أقل من ساعتين

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:14 م

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

06:28 م

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

11:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status