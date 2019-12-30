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شاهد.. شبيهة جينيفر لوبيز تثير دهشة السوشيال ميديا (صورة)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:58 ص
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بوابة الفجر
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أشعلت فتاة روسية تبلغ من العمر 19 عاما مواقع التواصل الاجتماعي لشبهها الكبير بالمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز.

الشبه الكبير لنتاليا ميرسكيك، بجنيفير لوبيز، حمل لها شهرة كبيرة.

وقالت ميرسكيك "ليس من الرائع أن يخلط الناس بينك وبين شخص يبلغ من العمر 50 عاما، في حين أنني لم أبلغ الـ20 بعد. لكنها جينيفر لوبيز التي لا تبدو في سنها؛ لذا أعتبر ذلك إطراء".

وتحجدثت الفتاة التي تعمل في مجال عرض الأزياء قائلة " قال لي أحدهم لأول مرة أنني أشبهها، كنت في الـ14 من عمري، ولم أكن أعرف حقا من هي. لكن حين بدأت في أداء بعض عروض الأزياء، عرضت فنانة المكياج أن تجعل شعري ومساحيقي مثلها، ولم أصدق كم كنا متشابهتين.

والآن، يناديني كافة الوكلاء وفناني المكياج بجينيفر لوبيز فحسب. وبعضهم لا يعرف على الأرجح اسمي الحقيقي"، بحسب مانقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

شاهد.. شبيهة جينيفر لوبيز تثير دهشة السوشيال ميديا (صورة)
شاهد.. شبيهة جينيفر لوبيز تثير دهشة السوشيال ميديا (صورة)
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