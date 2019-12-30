شاهد.. شبيهة جينيفر لوبيز تثير دهشة السوشيال ميديا (صورة)

أشعلت فتاة روسية تبلغ من العمر 19 عاما مواقع التواصل الاجتماعي لشبهها الكبير بالمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز.

الشبه الكبير لنتاليا ميرسكيك، بجنيفير لوبيز، حمل لها شهرة كبيرة.

وقالت ميرسكيك "ليس من الرائع أن يخلط الناس بينك وبين شخص يبلغ من العمر 50 عاما، في حين أنني لم أبلغ الـ20 بعد. لكنها جينيفر لوبيز التي لا تبدو في سنها؛ لذا أعتبر ذلك إطراء".



