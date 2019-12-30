مفاجأة.. أوليفيه جيرو يفاضل بين عملاقي الدوري الإيطالي

يفاضل واحد من نجوم نادي تشيلسي الإنجليزي بين عملاقين من عمالقة الدوري الإيطالي الممتاز للانضمام إلى أحدهم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

رحيل جيرو عن تشيلسي

وأكدت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أن الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم نادي تشيلسي قرر الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة انتقالات يناير القادمة.





وأشارت التقارير إلى أن جيرو يريد الرحيل عن صفوف نادي تشيلسي بسبب قلة مشاركته مع الفريق هذا الموسم وعدم اعتماد فرانك لامبارد مدرب البلوز الحالي عليه بشكل أساسي.





جيرو يفاضل بين عملاقي الدوري الإيطالي

وكشفت صحيفة "اكسبريس سبورت" البريطانية أن أوليفه جيرو سينتقل إلى نادي يوفنتوس أو نادي إنتر ميلان في الشتاء القادم ولكنه يفاضل بين العرض الأنسب حاليا.





وأظهرت العديد من الأندية رغبة كبيرة في التعاقد مع جيرو خلال الشتاء القادم أبرزها نادي أولمبيك ليون الفرنسي ونادي ميلان الإيطالي.





موقف تشيلسي من رحيل جيرو

وحسب ما ذكرته التقارير الصحفية الإنجليزية فإن نادي تشيلسي لا يمانع في رحيل جيرو عن الفريق في يناير القادم ولكن في حالة وصول عرض مالي مناسب لضمه.





مشاركات أوليفيه جيرو مع تشيلسي هذا الموسم

وقد شارك أوليفيه جيرو في 7 مباريات حتى الآن مع نادي تشيلسي خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد ولم يصنع أي أهداف.