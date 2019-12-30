نانسي عجرم: علمتني الحياة أن لا أفعل هذا الشئ





نشرت الفنانة اللبنانية المشهورة نانسي عجرم تغريدة على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حازت على تفاعل كبير من قبل متابعيها.





وقالت نانسي في تغريدتها "علمتني الحياة ألا أعطي أحدا فرصتين، فمن باع مرة يبيع مرتين".





يشار إلى أن حاكم دبي نشر تغريدة قبل يومين افتتحها أيضا بجملة "علمتني الحياة".





ومؤخرًا أشعلت عجرم موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإطلالة شتوية جديدة أنيقة سحرت بها الجمهور.





وظهرت نانسي بجاكيت باللون الأصفر مطعم بالفرو ما زادها جمالًا وجاذبية، ولم تعلق على الصورة سوى بكلمة واحدة وهي "بالأصفر".





وانهالت على نانسي التعليقات عبر إنستجرام من قبل متابعيها الذين عبروا عن أعجابهم الشديد بجمالها مؤكدين على اتباعها للأزياء المحتشمة والموضة المعقولة البسيطة الغير متكلفه على عكس غيرها من النجمات.



