ما هو السبب الحقيقي وراء عدم إنتقال هالاند لمانشستر يونايتد ؟





كيف كان هالاند قريباً من مانشستر يونايتد ؟



كان هالاند على أعتاب الإنضمام لمانشستر يونايتد بحسب التقارير، في ظل العلاقة القوية بينه وبين مواطنه أولي جونار سولشاير، الذي أشرف على تدريبه في ناديه الأسبق مولده النرويجي.





كما أعلن والده ولاعب ليدز يونايتد ومانشستر سيتي السابق براوت هالاند، أن نجله يفضل الإنتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، مما فتح باب التكهنات نحو إلتحاقه باليونايتد، أبرز المهتمين بخدماته في إنجلترا.





أسباب إيتعاد هالاند عن مانشستر يونايتد



في البداية، زعمت بعض التقارير أن وضعية اليونايتد الحالية في الدوري الإنجليزي لا تغري هالاند على الإنضمام لليونايتد، حيث أن اللاعب يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا، مما أبعده عن ملعب أولد ترافورد.





إلا أن السبب الحقيقي، وبحسب شبكة ESPN ، فإن السبب الحقيقي وراء عدم إنضمامه هو وكيل اللاعب الشهير مينو رايولا.





وأضاف الصحفي الشهير "روب داوسون" أن مطالب رايولا الشخصية، هي التي دفعت إدارة اليونايتد متمثلة في المدير الرياضي إد ودوارد لعدم إستكمال الصفقة.





وطلب رايولا بشكل مباشر مبلغاً إضافياً بخلاف قيمة الشرط الجزائي الخاص بهالاند، بالإضافة لوضع بند في التعاقد، يتضمن نسبة معينة لرايولا، في حالة بيع اللاعب مستقبلاً.