Advertisements
عاجل.. غارات أمريكية في الصومال تقتل 4 من مقاتلي حركة الشباب
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:13 ص
Advertisements
Advertisements
نقلت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين، عن مسؤول عسكري أمريكي، مقتل 4 من حركة الشباب الصومالية المتطرفة في غارة أمريكية.
على جانب آخر أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، في بيان، أمس الأحد، أن هجوم استهدف 3 مواقع للميليشيات المدعومة من إيران في العراق وموقعين لها في سوريا.
وأضاف البيان أن المواقع شملت منشآت لتخزين الأسلحة ومواقع قيادة وسيطرة استخدمتها الجماعة للتخطيط وتنفيذ هجمات على قوات التحالف.
Advertisements