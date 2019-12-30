عاجل.. إنقلاب أتوبيس جماهير المصري على طريق الإسكندرية

انقلب أتوبيس يقل جماهير النادي المصري البورسعيدي ، أثناء عودته من الإسكندرية، بعد مؤازرة الفريق خلال مواجهة نادي بيراميدز، أمس، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

انقلب أتوبيس يقل جماهير النادي المصري البورسعيدي ، أثناء عودته من الإسكندرية، بعد مؤازرة الفريق خلال مواجهة نادي بيراميدز، أمس، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ولم يتبين حتى الآن وجود وفيات وكمية الاصابات التي نتجت عن الحادث وأفاد مصدر مطلع، بأن سائق الأتوبيس في حالة حرجة.

ولم يتبين حتى الآن وجود وفيات وكمية الاصابات التي نتجت عن الحادث وأفاد مصدر مطلع، بأن سائق الأتوبيس في حالة حرجة.

كان مجلس إدارة النادي البورسعيدي وفر عددا من الأتوبيسات من أجل سفر الجماهير لتشجيع الفريق خلال مواجهة بيراميدز، وسافر أكثر من 1000 مشجع بورسعيدي لمؤازرة الفريق.

كان مجلس إدارة النادي البورسعيدي وفر عددا من الأتوبيسات من أجل سفر الجماهير لتشجيع الفريق خلال مواجهة بيراميدز، وسافر أكثر من 1000 مشجع بورسعيدي لمؤازرة الفريق.