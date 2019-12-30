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عاجل.. إنقلاب أتوبيس جماهير المصري على طريق الإسكندرية

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 03:09 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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انقلب أتوبيس يقل جماهير النادي المصري البورسعيدي ، أثناء عودته من الإسكندرية، بعد مؤازرة الفريق خلال مواجهة نادي بيراميدز، أمس، في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.


وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لنقل المصابين إلى المستشفى فورا.

ولم يتبين حتى الآن وجود وفيات وكمية الاصابات التي نتجت عن الحادث وأفاد مصدر مطلع، بأن سائق الأتوبيس في حالة حرجة.

كان مجلس إدارة النادي البورسعيدي وفر عددا من الأتوبيسات من أجل سفر الجماهير لتشجيع الفريق خلال مواجهة بيراميدز، وسافر أكثر من 1000 مشجع بورسعيدي لمؤازرة الفريق.

ونجح فريق بيراميدز في الفوز على المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الأحد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، بملعب الإسكندرية.
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