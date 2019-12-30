مفاجأة أصالة لجمهورها تلقى رواجا بيوتيوب (فيديو)

عرضت قناة المطربة السورية أصالة نصري، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مقطع فيديو شوقت من خلاله أصالة جمهورها لعمل جديد جاري الإعداد له.





واقترب الفيديو من تحقيق 200 ألف مشاهدة، في وقت قياسي.



وظهرت أصالة، خلال الفيديو وهي تجلس على كرسي، بما يوحي أنه فيديو كليب جديد.



