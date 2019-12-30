موعد مباراة الجونة والإنتاج الحربي اليوم الإثنين 30/12/2019 بالدوري المصري والقنوات الناقلة







يستعد نادي الجونة لمواجهة نظيره نادي الإنتاح الحربي اليوم الإثنين 30 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.





موعد مباراة الجونة والإنتاج الحربي اليوم بالدوري المصري وملعب اللقاء



وستلعب مباراة نادي الجونة ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت السعودية على ملعب الجونة.





القنوات الناقلة لمباراة الجونة والإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز



وستذاع مباراة نادي الجونة ضد نظيره نادي الإنتاج الحربي اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز على قناة "أون سبورت" بتعليق محمد البوشي وعلى قناة "تايم سبورتس" بتعليق هيثم هيبة.





ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز



ويتواجد نادي الإنتاج الحربي في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.





بينما يتواجد نادي الجونة في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 10 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.