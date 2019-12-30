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اليوم.. نظر معارضة تامر عاشور على حكم حبسه
الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:20 ص
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تنظر محكمة مستأنف التهرب الضريبي، المعارضة المقدمة من المطرب تامر عاشور على حكم حبسه سنة.
وقضت محكمة الجنح في وقت سابق، بمعاقبة المطرب تامر عاشور بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.
وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبي بقيمة 183،269 ألف، من عام 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت ستوديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وشركة روتانا للتوزيع الفني".
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