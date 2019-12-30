اليوم.. نظر معارضة تامر عاشور على حكم حبسه

تنظر محكمة مستأنف التهرب الضريبي، المعارضة المقدمة من المطرب تامر عاشور على حكم حبسه سنة.



وقضت محكمة الجنح في وقت سابق، بمعاقبة المطرب تامر عاشور بالحبس سنة وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.



