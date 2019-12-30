موعد مباراة الهلال اليوم| مشاهدة مباراة الهلال ضد العدالة بث مباشر في الدوري السعودي للمحترفين KSA SPORTS HD

ويسعى الهلال إلى خطف الثلاث نقاط من العدالة؛ لتعويض خيبة الأمل الماضية بعدما سقط في فخ التعادل أمام الحزم، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الحزم، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي.





ويحتل الهلال المركز السابع من جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، فيما يتواجد العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.





موعد مباراة الهلال ضد العدالة في الدوري السعودي:- من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة وأربعة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة وأربعة وأربعون مساءً بتوقيت السعودية، والساعة السادسة وأربعة وأربعون دقيقة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية وأربعة وأربعون دقيفة بتوقيت جرينتش.









القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد العدالة في الدوري السعودي:-





وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.





التشكيل المتوقع للهلال أمام العدالة:-

من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق الهلال بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه ياسر الشهراني، وعلي البليهي، وجانج هيون سو، ومحمد البريك، وسيأتي جوستافو كويار، وعبد الله عطيف في وسط الميدان، وأمامهما سالم الدوسري، وسيباسيتان جيوفينكو، كارلوس إدواردو، فيما سيقود هجوم الهلال بافيتيمبي جوميز.





حراسة المرمى: عبد الله المعيوف خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك خط الوسط: جوستافو كويار - عبد الله عطيف خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز





التشكيل المتوقع للعدالة أمام الهلال:-

من المنتظر أن يدفع المدرب ناصف البياوي بأيمن المثلوثي في حراسة المرمى، وأمامه نادر المولد، وعبد العزيز قشي، ومرتضى البريه، وخالد الدبيش، فيما سيضع ميدوين بيتيجي، ورياض شراحيلي في قلب الميدان، وأمامه حسين أحمد العيسى، وأليو سيسيه، ومختار فال، وسيقود خط الهجوم كاروليس اندريا ماستينور. حراسة المرمى: أيمن المثلوثي خط الدفاع: نادر المولد - عبد العزيز قشي - مرتضى البريه - خالد الدبيش خط الوسط: ميدوين بيتيجي - رياض شراحيلي خط الوسط الهجومي: حسين أحمد العيسى - أليو سيسيه - مختار فال خط الهجوم: كاروليس اندريا ماستينور