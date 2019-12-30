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باهر المحمدي يفجرها: لدي عرض من فريق كبير ينافس في دوري أبطال أوروبا

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:12 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد باهر المحمدي، لاعب فريق الإسماعيلي، أنه تلقى عرضين للرحيل عن النادي خلال الفترة المقبلة والاحتراف الخارجي، مطالبًا مجلس إدارة النادي برئاسة إبراهيم عثمان بالموافقة على أحد العرضين.


وقال المحمدي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون سبورت: لدي عرضين للاحتراف، أحدهما على بيع نهائي وعرض على سبيل الإعارة، العروض من فرق كبيرة منها فريق ينافس في دوري أبطال أوروبا،و الأخر فريق عربي كبير.


وأضاف: "أبلغت الإدارة وطالبوني بالانتظار حتى ننتهي من مباراة الاتحاد في البطولة العربية، وأطالبهم الآن بالموافقة على أحد العرضين".


وتابع: "أرفع الحرج عن مجلس الإدارة من أجل الموافقة على رحيلي، وهذه ليست المرة الأولى التي أتلقى فيها عروض للاحتراف، بعد بطولة أمم إفريقيا تلقيت عرضين أيضًا وبضعف المبالغ المعروضة حاليًا".


واتم: "تحدثت مع مع رئيس النادي وقتها وطلب مني البقاء من أجل النادي وأكد لي أن النادي لا يحتاج الأموال، ونزلت عند رغبة الإدارة بالبقاء مع الفريق، الآن ولرفع الحرج عنهم أطالبهم بالموافقة على رحيلي لرغبيت في الاحتراف ولعلمي بأن الموافقة على أي عرض من الاثنين سيكون حلًا لأزمات كثيرة في النادي".
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