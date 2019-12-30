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صدقي يتحدث عن فرص الأهلي والهلال والنجم في الصعود

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:04 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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عبر حمادة صديقي، المدير الفني للهلال السوداني، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب مضيفه النجم الساحلي التونسي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا، مشددًا على أنه أعطى الفريق أملا كبيرًا في التأهل للدور الثاني.

وقال حمادة صدقي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «القاهرة والناس»: «وترنا النجم خلال المباراة، وكنا نركز على المرتدات».

وأضاف: «في بداية المباراة كان هناك رهبة لدى اللاعبين من الجمهور، ولكنهم كانو رجالًا ويعلمون جيدًا أهمية المباراة».

وعن موقف الفريق في المجموعة، قال صدقي: «يتبقى لنا مباراتين على ملعبنا ضد النجم والأهلي، إذا حسمنا الفوز في المباراتين سنتأهل، وتبقى الحظوظ متساوية بين الفرق الثلاثة».

وأتم المدير الفني للهلال السوداني: «نسعى للوصول لأبعد مدى في البطولة والفوز في رادس منحنا أملًا كبيرًا، فكرت في التعادل قبل المباراة، ولكن مع الفوز زاد حماس اللاعبين وطموح الجماهير».
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الكلمات المفتاحية

حمادة صدقي الهلال النجم الساحلي الاهلي

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