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"تساوي الكل" لحسين الجسمي تحقق نجاحا في وقت قياسي (فيديو)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:59 ص
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بوابة الفجر
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استطاعت أغنية المطرب الإماراتي حسين الجسمي، الجديدة "تساوى الكل"، في تحقيق مشاهدات قياسية حتى الآن أكثر من 1,312,176 مشاهدة، حتى الآن.

ونالت الأغنية إعجاب وثناء الجمهور، حيث علق أحدهم: "أول مرة أسمع أغنيه خليجيه إماراتية جميلة، كما علق آخر: " ياخي الجسمي كل يوم يزداد إبداعه قسم بالله مبدع". 

يذكر أن حسين الجسمي طرح مؤخراً عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات "يوتيوب" أحدث أغنياته على طريقة "السينجل" بعنوان "خطير" وهي من ألحانة، وتوزيع ومكساج وماستر حسام كامل، ومن أشعار الدكتور مانع بن سعيد العتيبة.
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منوعات تساوي الكل الفجر الفني اغنية

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