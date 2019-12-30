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نجم برشلونة يتألق في مباراة اعتزال فورلان

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:59 ص
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بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني شارك كحارس مرمى في مباراة اعتزال مواطنه دييجو فورلان.

وأفادت التقارير بأن المباراة أقيمت على ملعب سنتيناريو في العاصمة الأوروجوايانية مونتيفيديو التي شهدت وداع فورلان لممارسة كرة القدم في مباراة أقيمت بين أصدقاء اللاعب وقدامي منتخب أورجواي.

وذكرت التقارير أنه في الشوط الثاني للمباراة أصيب الحارس الأساسي للفريق الضيف ليتم استبداله بلويس سواريز نجم البرسا الذي تألق بشدة في التصدي لتسديدات فورلان واستقبلت شباكه هدفًا وحيدًا بعدما ارتدت الكرة من بين يديه ليتابعها أحد المشاركين في المرمى وسط ضحكات سواريز.

وشهدت المباراة الكثير من الأهداف، حيث انتهت بالتعادل بستة أهداف لكل فريق وخطف خلالها لويس سواريز نجم برشلونة الأنظار عندما لعب في مركز حارس المرمى وتألق في صد الكرات ليحظى بتصفيق الجماهير.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية مطلع الشهر الجاري عن تخطيط برشلونة للتخلي عن نجمه التشيلي أورتو فيدال ضمن صفقة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات المقبلة وذلك اعتمادًا على رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان في التعاقد مع نجم وسط البارسا نظرًا لمطالب النادي الإيطالي الكبيرة من أجل التخلي عن مهاجم الفريق مقابل 111 مليون يورو.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن برشلونة يطمح في إقحام نجمه أرتوروا فيدال ضمن صفقة لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان وذلك بسبب حاجة الفريق الكتالوني للاعب مهاجم بسبي تقدم مهاجمه لويس سواريز في العمر.

وأكدت الصحفية الإسبانية أن برشلونة لا يرغب في تكليف خزينته مبلغ مالي كبير من أجل ضم مارتينيز، حيث أن إنتر ميلان يريد 111 مليون يورو من أجل التخلي عن نجمه الأرجنتيني وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإيطالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي الكتالوني تريد استغلال رغبة أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان في التعاقد مع فيدال لتدعيم خط وسط الفريق تحديداً أن فيدال سبق وأن صرح بأنه على استعداد للرحيل عن برشلونة في فترة الانتقالات المقبلة في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنه من المٌتوقع أن يقدم برشلونة عرض مالي بالإضافة إلى تخليه عن فيدال في الصفقة من أجل ضم مارتينيز.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن لاوتارو مارتينيز الذي ارتبط اسمه مؤخرًا بالانتقال إلى برشلونة انضم لصفوف إنتر ميلان من راسينغ الأرجنتيني مقابل 25 مليون يورو. 
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