Advertisements
Advertisements
Advertisements

مهاجم برشلونة يتألق في حراسة المرمى في مباراة اعتزال فورلان

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:51 ص
Advertisements
بوابة الفجر
وسام محمد
Advertisements


شارك الأوروجواياني، لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني ، في مباراة اعتزال مواطنه ديبجو فورلان كحارس مرمى يوم أمس السبت.


وأقيمت المباراة، على ملعب سنتيناريو في العاصمة مونتيفيديو، وشهدت وداع فورلان للعب كرة القدم في مباراة أقيمت بين أصدقاء اللاعب وقدامي منتخب أورجواي.


وشارك سواريز في حراسة المرمى، بالامس، بعدما أصيب حارس الفريق الضيف، خلال المباراة، حيث ظهر مهاجم برشلونة بشكل مميز في اللقاء، ولم تستقبل شباكه سوى هدفا وحيدا.


وشهدت المباراة غزارة تهديفية كبيرة، حيث انتهت بنتيجة 6 - 6 لكل فريق، وسط تألق المهاجم الأوروجواياني في مركز حراسة المرمى.


ولعب دييجو فورلان في العديد من الأندية، على رأسها فياريال وأتليتكو مدريد ومانشستر يونايتد.


وحصد فورلان جائزة الحذاء الذهبي عام 2010 بعد كأس العالم، والتي أقيم في جنوب إفريقيا.
Advertisements

أخبار تهمك

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على وولفرهامبتون

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر| Liverpool vs. Wolves: Premier League live stream

منذ حوالي 9 ساعات

"الغرفة التجارية" تكشف تفاصيل تخصيص 1250 جنيهًا لكل فرد في بطاقات التموين

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت beIN المفتوحة| مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA هدف محمد صلاح

منذ حوالي 9 ساعات

الشوط الأول.. مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر (0-0) عبر bein sportكورة لايف I7SRY رابط ماتش ليفربول متعدد hd

منذ حوالي 9 ساعات

الأرصاد تحذر: موجة من الطقس السئ تجتاح البلاد غدا (تفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

"الكاش" ينهي صفقة عبد الله السعيد مع الزمالك

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم| ليفربول يُغرد وحيدًا في الصدارة ويقترب من تحقيق الحلم المُنتظر

منذ حوالي 9 ساعات

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

الآن

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

الآن

أخبار الأهلي اليوم: صفقة نارية تقترب من الأحمر.. توجيه صدمه لنجم الفريق.. وبشرى سارة قبل مواجهة المقاصة

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص وأهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون اليوم| نتيجة مباراة ليفربول اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

لينا الفيشاوي تواجه عاصفة من الانتقادات بعد نشر صورتها عارية تمامًا (صورة)

منذ حوالي 6 ساعات

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

الآن

عاجل.. إنقلاب أتوبيس جماهير المصري على طريق الإسكندرية

منذ ثلث ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
04:14 م

Watch Hilal| مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر في الدوري السعودي.. يلا شوت لايف

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش الهلال live Hilal

04:10 م

كورة اون لاين - YALLA SHOOT مشاهدة مباراة الهلال والعدالة بث مباشر بدون تقطيع Hilal LIVE ماتش الهلال HD

04:10 م

عاجل.. إنقلاب أتوبيس جماهير المصري على طريق الإسكندرية

03:09 ص

أخبار الزمالك اليوم| بيع نجم الفريق.. صفقة السعيد مهددة بالفشل لهذا السبب.. موعد مباراة الزمالك المقبلة

11:15 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات بنات

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: الأفضل فى 2019.. مع الاعتذار للسيئين

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب ساخنة فى شرق المتوسط ولكن بلا مواجهات مباشرة

DMCA.com Protection Status