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مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم الأثنين 30 / 12 / 2019 بث مباشر

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:32 ص
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بوابة الفجر
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مواعيد مباريات اليوم، حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الأثنين 30 / 12 / 2019، أبرزها مباراة الهلال ضد العدالة في الدوري السعودي، والجونة ضد الإنتاج الحربي في الدوري المصري، لذلك نقدم لكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة العاشرة"
نادي مصر ضد طنطا، تقام المباراة في تمام الثانية والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

الجونة ضد الإنتاج الحربي، تقام المباراة في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ10"
أرسنال ضد تشيلسي، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الـ8"
الرجاءالبيضاوي ضد الفتح الرباطي، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.

مولودية وجدة ضد نهضة بركان، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة المغربية الرياضية.
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