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محافظ البحر الأحمر يجتمع مع أصحاب المراكب ومراكز الغوص (صور)

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:40 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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التقى اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، مع أصحاب اللنشات والمراكب ومراكز الغوص بالمحافظة للاستماع إلى مطالبهم والوصول إلى ما فيه الصالح العام.

واستمع حنفى، خلال اللقاء لشكاوى أصحاب اللنشات والمراكب ومراكز الغطس، حول القرارات الجديدة التى أصدرتها وزارة البيئة، بخصوص فرض رسوم جديدة على الرحلات البحرية لمناطق المحميات بالمحافظة، ومدى تأثيرها على حركة السياحة ومصدر دخل أصحاب هذه المهنة.

واستمع محافظ البحر الأحمر، لجميع مقترحات الحضور ومناقشتهم، ثم تواصل مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لمعرفة ما تم خلال الفترة السابقة من بعض الإجراءات، وإيجاد حلول مناسبة لإرضاء كافة الأطراف، مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الأنشطة السياحية التى تتميز بها المحافظة وتعود على سائح البحر الأحمر.

وأكد المحافظ لأصحاب اللنشات السياحية والمراكب والغوص، أنه خلال أيام سيتم البت والوصول لحل مناسب، على أن يتم استئناف العمل فورا، لافتا إلى أهمية تعاون المواطن مع أجهزة الدولة لتحقيق الصالح العام.

وكان أصحاب المراكب ومراكز الغوص بالغردقة، قد أعلنوا تعليق إقلاع الرحلات البحرية، اعتراضا على قرار وزارة البيئة بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية.
محافظ البحر الأحمر يجتمع مع أصحاب المراكب ومراكز الغوص (صور)
محافظ البحر الأحمر يجتمع مع أصحاب المراكب ومراكز الغوص (صور)
محافظ البحر الأحمر يجتمع مع أصحاب المراكب ومراكز الغوص (صور)
محافظ البحر الأحمر يجتمع مع أصحاب المراكب ومراكز الغوص (صور)
محافظ البحر الأحمر يجتمع مع أصحاب المراكب ومراكز الغوص (صور)
محافظ البحر الأحمر يجتمع مع أصحاب المراكب ومراكز الغوص (صور)
محافظ البحر الأحمر يجتمع مع أصحاب المراكب ومراكز الغوص (صور)
محافظ البحر الأحمر يجتمع مع أصحاب المراكب ومراكز الغوص (صور)
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الكلمات المفتاحية

محافظ البحر الأحمر لنشات اخبار مصر

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