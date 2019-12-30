عاجل.. منع فنانة شهيرة من السفر والتحقيق معها بتهمة ابتزاز مشاهير

حققت الشرطة المغربية مع المطربة دنيا بطمة، للكشف عن العلاقة التي تربطها ببعض ضحايا الحساب الشهير على "سناب شات" "حمزة مون بيبي"، الذي يتعرض من خلاله فنانون ومشاهير ومحلات وفنادق للابتزاز، وذلك للوقوف على حقيقة الأمر.





وأضافت مصادر صحفية مغربية أنه تم حجز الهاتف النقال الخاص بها من أجل إخضاعه للخبرة التقنية، للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير، وما إن كان يتم من خلاله تزويده بالصور والفيديوهات التي تنشر، في محاولة لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذا الحساب.



