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عاجل.. منع فنانة شهيرة من السفر والتحقيق معها بتهمة ابتزاز مشاهير

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:32 ص
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بوابة الفجر
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حققت الشرطة المغربية مع المطربة دنيا بطمة، للكشف عن العلاقة التي تربطها ببعض ضحايا الحساب الشهير على "سناب شات" "حمزة مون بيبي"، الذي يتعرض من خلاله فنانون ومشاهير ومحلات وفنادق للابتزاز، وذلك للوقوف على حقيقة الأمر.

وأضافت مصادر صحفية مغربية أنه تم حجز الهاتف النقال الخاص بها من أجل إخضاعه للخبرة التقنية، للتأكد من مدى علاقته بالحساب الشهير، وما إن كان يتم من خلاله تزويده بالصور والفيديوهات التي تنشر، في محاولة لمعرفة الجهة التي تقف وراء هذا الحساب.

وأشارت المصادر إلى أن دنيا بطمة نفت خلال التحقيقات علاقتها بالحساب، وتورطها في التشهير والإساءة إلى مجموعة من الضحايا عبر استغلال الحساب الشهير.


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الكلمات المفتاحية

منوعات مشاهير فنانة دنيا بطمة حمزة مون بيبي ابتزاز المشاهير

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